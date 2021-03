CDS-PP Funchal dá apoio unânime a Pedro Calado para presidência da Câmara do Funchal

A Comissão Política concelhia do CDS-PP Funchal deu um voto de confiança unânime a Pedro Calado, como candidato da coligação PSD/CDS-PP para a Câmara Municipal do Funchal.

“Um homem com provas dadas, que tem sabido comandar os destinos em termos financeiros da Região, bem como do ponto de vista da crise económica e social, sendo esta a melhor opção para liderar o projeto autárquico do PSD e do CDS para a cidade do Funchal”, afirmou a comissão política.

A comissão política dos centrista reforçou que “é a pessoa certa” para comandar os destinos da cidade, sublinhando que nos últimos anos tem sido visível “a necessidade de um posicionamento diferente” na cidade do Funchal.

O presidente da comissão política concelhia do CDS-PP Funchal, Gonçalo Pimenta, indicou dois motivos fundamentais para que este novo posicionamento se concretize. “Primeiro, porque a cidade do Funchal está parada. Urge dar-lhe uma nova dinâmica. Segundo, e não menos importante, porque a nossa cidade precisa de novos protagonistas políticos, pois o partido socialista já lidera o executivo municipal há duas legislaturas”, sublinha.

“A nossa Cidade precisa, urgentemente, de um novo rumo. Precisamos de novas políticas, de um projeto de futuro que devolva aos Funchalenses o enorme orgulho na nossa identidade de povo que soube adaptar-se aos desafios do tempo e que entendemos que deve ser, continuamente, reforçado. O respeito pelo passado deve ter como contraponto a vontade de Construir um futuro em que todos sejamos capazes de nos rever. Queremos devolver o orgulho de ser Funchalense!”, enumerou Gonçalo Pimenta.

“Queremos voltar a ser a Cidade mais limpa de Portugal. Uma Cidade cosmopolita, moderna e inovadora. Queremos uma Cidade integradora, que invista nas Zonas Altas, e onde cada cidadão do Funchal se sinta Funchalense. Queremos uma Cidade amiga do investimento, onde investidores sintam confiança e determinação na hora de investir. Queremos mais e melhor habitação social, porque, infelizmente, existem 3.400 famílias à espera de uma habitação na nossa cidade. Queremos novas habitações, novos investimentos, nova confiança no tecido empresarial! E temos sentido, quando estamos no terreno, que as pessoas querem uma alternância política na cidade do Funchal”, acrescentou.

Gonçalo Pimenta diz que os centristas vão disponibilizar todos os seus ativos para apoiar Pedro Calado na candidatura à presidência da autarquia do Funchal.

“O nosso objetivo é derrubar o projeto da esquerda na cidade do Funchal, determinar uma nova estratégia, com novos protagonistas políticos, no sentido de haver um novo investimento, investimento esse que esteve suspenso ao longo destes dois anos. Terminamos esta reunião de Comissão Política Concelhia com apoio unânime. Com a clara convicção da extrema importância desta cooperação estratégica que está a existir no Governo Regional entre o PSD e o CDS-PP e ambicionamos vê-la, na concretização deste projeto para a nossa cidade que, certamente será sufragado pelos funchalenses, nas próximas eleições autárquicas”, concluiu Gonçalo Pimenta.