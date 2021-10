CDS-PP Funchal destaca vitória expressiva e aumento da representação autárquica

A Comissão Política Concelhia do CDS-PP Funchal reuniu-se e destacou a vitória expressiva da coligação PSD/CDS-PP no Funchal, bem como o aumento da representação centrista ao nível autárquico no município.

O presidente da Comissão Política do CDS-PP Funchal, Gonçalo Pimenta, refere que os centristas elegeram mais 12 autarcas, face às últimas autárquicas o que permite ao partido ter a maior participação autárquica de sempre no município. O centrista referiu que no Funchal o CDS-PP elegeu um vereador, passou de três para cinco deputados municipais e de 12 para 22 membros de freguesia que, neste caso, também integrarão o executivo das Juntas de Freguesia.

Gonçalo Pimenta refere que os resultados obtidos no Funchal vão permitir ao CDS-PP assumir “maior influência e ter mais capacidade para ver executadas as suas propostas, quer seja na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal ou nas Assembleias de Freguesia do Funchal”.

O centrista reforçou que o CDS-PP é “mais forte e representativo” no Funchal e destacou o papel “preponderante” que partido tem assumido na governação regional, “personificado pelo líder regional do CDS-PP e secretário regional da Economia, Rui Barreto”.

Gonçalo Pimenta aproveitou também para agradecer “o empenho, a dedicação e disponibilidade de todos os nossos candidatos, bem como dos militantes do CDS-PP no Funchal, pela entrega e por todo o trabalho que realizaram nesta campanha autárquica”.