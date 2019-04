CDS-PP Madeira discute saúde com bastonário da Ordem dos Médicos

O CDS-PP Madeira prossegue este sábado com a iniciativa ‘Ouvir a Madeira’ desta vez discutindo a área da saúde. Entre os convidados está Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos.

Entre os convidados está ainda: José Manuel Teixeira, director clínico e antigo presidente da Sociedade Portuguesa da Cirurgia da Mão, que vai abordar a relação entre o setor público e o privado; Eduardo Lemos, director da Casa de Saúde S. João de Deus, que terá um intervenção sobre a importância das IPSS na oferta que têm para o sector; e Ricardo Duarte, médico anestesista, madeirense, presidente do INEM na Região norte.

A iniciativa é promovida pelo Conselho Económico e Social do CDS, um órgão do partido presidido por José Manuel Rodrigues, do qual sairão contributos para a elaboração do programa de governo dos centristas madeirenses.

O Hotel Pestana Casino Park vai receber o evento.

De referir que a iniciativa ‘Ouvir a Madeira’ já aborda áreas como o envelhecimento, turismo, paisagem.