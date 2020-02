CDS-PP Madeira exige cumprimento de serviços mínimos na greve dos portos

O CDS-PP Madeira apelou a que o Governo da República se reúna com os sindicatos para que sejam cumpridos os serviços mínimos. Os centristas referem que a greve nos portos têm causado danos na economia regional.

Os centristas referem que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos para com a região autónoma da Madeira.

“Por via desta greve dos estivadores, está a verificar-se a chegada tardia dos navios que nem sequer vêm com a totalidade da carga. Constata-se já nos supermercados da Madeira e do Porto Santo a falta de bens de primeira necessidade, nomeadamente, frescos, lacticínios, enlatados, entre outros”, denunciam os centristas.

O CDS-PP apela a que o Governo da República se reúna com os sindicados, de modo a sejam cumpridos os serviços mínimos na Madeira, de modo a “minimizar os efeitos que já se sentem” nos supermercados com a falta de produtos essenciais às populações.