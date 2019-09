CDS-PP manifesta interesse em ter duas Secretarias no Governo Regional

O líder do CDS-PP Madeira manifestou interesse em que os centristas tenham duas secretarias num futuro Governo Regional. Rui Barreto contudo afirmou que deseja um Governo estável para bem da região em que o interesse da população esteja acima do interesse pessoal.

Rui Barreto falava durante a reunião da comissão política do CDS-PP, onde referiu que as negociações que estão decorrer com o PSD, para a formação de um Governo Regional, são o “cumprimento escrupuloso” da moção levada por Barreto quando foi eleito líder dos centristas madeirenses.

“O que interessa é termos um projeto para os madeirenses. O programa deve reflectir uma vontade de ambas as partes (PSD e CDS-PP) e esse programa deve ser para todos. Mas para isso temos de fazer acordo político. Um acordo com regras claras. Desejo que este Governo seja estável para bem da Madeira onde o interesse geral das pessoas esteja acima do interesse pessoal.

Rui Barreto sublinhou que é “muito duro e intransigente naquilo em que acredita”, afirmando que o mais importante “não é a mercearia de lugares”, mas sim um “acordo político sólido para um governo estável”.