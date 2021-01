CDS-PP mostra preocupação com aumento de casos de covid-19 e pede reforço da fiscalização

O vereador do CDS-PP na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, mostrou preocupação com o aumento de casos de covid-19 no município e diz que é preciso reforçar a fiscalização.

“Peço às autoridades que sejam implacáveis e que reforcem a fiscalização, eu sei que não é possível ter um polícia em cada rua, mas neste caso é necessário acionar todos os meios e procurar o contributo de outras forças de segurança que possam reforçar a fiscalização no terreno, porque como diz o povo, ‘em tempo de guerra não se limpam armas’ e, na realidade, estamos a enfrentar uma guerra poderosa”, afirmou Amílcar Figueira, após a reunião camarária, que se realizou através de videoconferência.

O autarca criticou também aqueles que acham que a covid-19 é uma brincadeira.

O centrista mostrou preocupação com o aumento de casos positivos de covid-19, em toda a região, mas de um modo particular em Câmara de Lobos.

“Estamos em pandemia há quase um ano, e muito sinceramente, com tudo o que já sofreram muitas famílias e muitas empresas, esperava que já tivéssemos aprendido o fundamental para não continuarmos a cometer os mesmos erros. Infelizmente, chegamos a um ponto que não chega dirigir apenas palavras de sensibilização”, vincou.

O autarca reforçou que quando se sabe que a covid-19 coloca em causa a nossa vida, a dos nossos familiares e da população mais vulnerável, “não sei do que é que estamos à espera para fazer aquilo que só a nós nos compete fazer, que é ser responsável. Só temos uma vida, não podemos andar a brincar com esta terrível situação”.

Para o vereador na Câmara de Câmara de Lobos só existe uma forma de combater esta guerra, que passa por “não facilitar” e cumprir “rigorosamente as regras recomendadas pelas autoridades de saúde”.