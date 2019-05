CDS-PP mostra preocupação com fuga de cérebros devido a falta de investimento na investigação

A candidata do CDS-PP Madeira ao Parlamento Europeu, Margarida Pocinho, mostrou preocupação com a fuga de cérebros e de investigadores devido à falta de investimento na área da investigação, durante uma reunião com Nuno Nunes, diretor da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI – M-ITI).

A candidata centrista referiu que apesar do Governo Regional apostar 500 mil euros em ciência e investigação, a ARDITI – M-ITI tem sido capaz de transformar essa verba em oito milhões de euros.

“A ARDIT M-ITI é das melhores da Madeira e até no Atlântico, comparando com os Açores e o Algarve, é das instituições que melhor aproveita os fundos comunitários”, sublinhou.

Margarida Pocinho referiu que o problema está no controlo, na quase totalidade, por parte do Governo Regional das verbas alocadas a este setor.

“Há uma gestão direta com Bruxelas em alguns projectos de investigação, há projetos que têm de passar pela burocracia do Governo Regional e Nacional, mas existem projetos que são tratados directamente com Bruxelas”, reforça.

A baixa qualificação dos madeirenses e a taxa de abandono escolar precoce foram outras preocupações manifestadas por Margarida Pocinho.

“Temos, portanto, uma instituição que forma, que faz formação de topo, mas por outro lado temos uma Região com falta de qualificação e que não aposta na investigação, como consequência, a competitividade e a produtividade é baixa”, alertou a candidata centrista.