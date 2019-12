CDS-PP propõe bolsa de voluntariado para o Funchal

O CDS-PP vai apresentar em reunião de Câmara, a criação de uma bolsa de voluntariado para o Funchal.

Os centristas referem que esta bolsa de voluntariado deve ser gerida pelos serviços sociais da autarquia do Funchal, e deve servir como um instrumento de gestão e “facilitador da comunicação” entre os diversos agentes do voluntariado, e também dos diversos projetos e programas de entidades com condições para integrar esses voluntários.

O partido alerta para o aumento de pessoas e famílias com carências sociais, e que nesse particular esta bolsa de voluntário “é o instrumento que se afigura mais adequado” para responder às necessidades destas populações.