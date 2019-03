CDS-PP quer comissão de inquérito para avaliar listas de espera na Madeira

O CDS-PP Madeira vai requerer a constituição de uma comissão de inquérito com o objectivo de avaliar quais têm sido as dificuldades em reduzir as listas de espera na saúde na Madeira.

Os centristas consideram que as listas de espera na saúde, quer seja para consulta, exames, e cirurgias, “estão fora de controlo”, lembrando que estas dispararam de 16 para 21 mil doentes, quando Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, se tinha comprometido a baixa-las, explicou Mário Pereira, deputado do CDS-PP.

“Queremos ouvir os profissionais do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), os responsáveis pela administração da saúde e os intervenientes da saúde privada. O nosso intuito é encontrar as melhores soluções e ideias, acolher o contributo de todos para encontrarmos uma solução para o problema”, disse o centrista.

Para o deputado do CDS-PP a redução das listas de “é um problema difícil”, no entanto adiantou que este processo tem de ser iniciado.

Mário Pereira firmou ainda que esta comissão de inquérito é feita ao abrigo do Regimento, “não tem que ser votada, porque reunimos o número mínimo de 10 deputados”, explicou Mário Pereira. O centrista disse que para além dos sete parlamentares do CDS-PP, juntaram-se o deputado independente Gil Canha, e ainda o Sílvia Vasnconcelos e Ricardo Lume, do PCP.