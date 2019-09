CDS-PP quer garantir Passe Sub23 para estudantes universitários financiados pelo Estado na Madeira

“Aquilo que exigimos e reivindicamos é que o Passe Sub23 para os estudantes universitários da Região Autónoma da Madeira seja financiado pelo Estado como é no continente”, declarou esta segunda-feira a candidata pela Madeira do CDS-PP à Assembleia da República, Sara Madalena.

A candidata esteve junto à Universidade da Madeira (UMa) a explicar aos alunos que o Passe Sub23 para os alunos universitários do continente têm um desconto de 60%, no caso dos alunos que têm apoio social, e de 25% para os que não têm apoio social.

“Na Madeira esse Passe Sub23 também existe, foi instituído em 2018, mas, pasme-se, é financiado pelo Governo Regional. Ora, o ensino universitário não está regionalizado, é uma responsabilidade da República, que resulta num acréscimo substancial ao esforço orçamental regional, esse esforço orçamental é da total responsabilidade do Governo da República”, frisou Sara Madalena.

Neste sentido, a candidata assumiu o compromisso de lutar em São Bento para que o Estado assegure as verbas necessárias aos custos com o Passe Sub23 na Região.

CDS-PP vai reivindicar alterações no subsídio de mobilidade no próximo Orçamento de Estado

A CDU diz que vai reivindicar que no próximo Orçamento de Estado esteja contemplada uma medida que permita que os madeirenses paguem 86 e 65 euros nas deslocações com Lisboa.

“Os deputados eleitos têm de exigir que o Orçamento a ser discutido em dezembro consagre a dotação financeira necessária para que a medida entre em vigor em janeiro do próximo ano, de forma a que todos os madeirenses possam ser beneficiados e não prejudicados pela insularidade e pela distância a que vivem do continente”, afirmou Sara Madalena, cabeça-de-lista do CDS-PP Madeira à Assembleia da República.

A centrista referiu que atualmente os madeirenses estão sujeitos a um subsídio de mobilidade que não funciona.

Nesse sentido Sara Madalena diz que vai reivindicar, junto do partido que ganhar a eleições legislativas, que no próximo Orçamento de Estado se garantam as verbas para que os madeirenses passem a pagar 86 euros e 65 euros euros, para os estudantes, nas deslocações aéreas entre a Madeira e Lisboa.

De referir que a Assembleia da República aprovou por unanimidade que os habitantes da Madeira passem a pagar diretamente os 86 e os 65 euros nas deslocações aéreas com Lisboa.

O atual subsídio de mobilidade obriga o passageiro a pagar o valor da passagem aérea, até um limite de 400 euros. Se a passagem aérea custar até 400 euros, o passageiro, depois de efetuada a viagem, é rembolsado na diferença entre os 400 euros e os 86 euros ou os 65 euros se for estudante.

Se a passagem ultrapassar os 400 euros o passageiro cobre o custo que fica acima desse valor.