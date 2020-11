CDS-PP saúda isenção de rendas a 143 comerciantes do Funchal até dezembro

O CDS-PP saudou a deliberação da Câmara do Funchal que vai assegurar a isenção de renda a 143 comerciantes, em outubro, novembro, e dezembro, para os espaços concessionados pelo município. Os centristas dizem que se trata de uma “decisão histórica”, reclamam crédito, por terem apresentado esta proposta, sublinhando que se trata de um apoio direto a estes empresários.

“O CDS-PP continuará a estar, como sempre teve, ao lado das pessoas, continuará a apoiar os nossos comerciantes, porque são estes o motor da nossa economia. E neste momento, quando eles mais precisam, nós estaremos sempre disponíveis para ajudar as pessoas e os comerciantes”, disse Ana Cristina Monteiro, vereadora do CDS-PP na Câmara do Funchal.

Os centristas propuseram ainda que sejam incluídos todos os presidentes das juntas de freguesia do Funchal na execução do fundo de investimento social, no valor de 1,8 milhões de euros, que foi aprovado em reunião de Câmara.