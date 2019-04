CDS quer apoio de 100% no transporte de mercadorias regionais para o continente

O CDS quer que o Parlamento Europeu apoie a 100% o transporte de mercadorias regionais para o continente português, e dentro do espaço comunitário. Margarida Pocinho, a candidata democrata-cristã às eleições europeias diz que isto é o que já acontece com o transporte das mercadorias de Canárias para o território continental espanhol e da União Europeia.

“É muito importante para as nossas empresas começarmos a assentar o debate na União Europeia”, disse a candidata, no final da reunião com o presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), Jorge Veiga França, num encontro acompanhado pelo líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, garantindo que vai debater com o cabeça de lista do CDS às eleições europeias, Nuno Melo, a forma de pressionar Bruxelas a conceder à Madeira as mesmas ajudas que são dadas a Canárias.

A candidata centrista denuncia o facto de a Região não abrir, há três anos, as candidaturas do Programa valorizar, que co-financia novas empresas e novos projetos, a modernização e a inovação, canalizando a maior parte das verbas para o programa SI Funcionamento, das empresas já existentes.

Margarida Pocinho salienta que o caminho passa por apostar no investimento, na modernização das empresas e na inovação, bem como na qualificação dos recursos humanos, já que as empresas dependem da sua qualidade. A candidata do CDS não esqueceu uma crítica a Bruxelas pela “excessiva burocracia”, pela “dificuldade” em fazer um projeto de candidatura, passando pela própria “fiscalização” dos projetos aprovados.

A centrista assegurou também que o seu partido vai empenhar-se nas pequenas e médias empresas (PMEs), para que continuem a beneficiar dos apoios comunitários, pelo que representam no tecido económico regional e ao nível dos postos de trabalho.