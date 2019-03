CDS quer estatuto de Ultraperiferia na União Europeia

O CDS revelou esta terça-feira em plenário que quer um estatuto de Ultraperiferia no âmbito da União Europeia. Para o deputado do partido José Manuel Rodrigues este estatuto “faz falta”, embora reconheça que as negociações que decorrem relativamente às Regiões Ultraperiféricas (RUP) “vão no bom sentido”, e que o Parlamento Europeu já produziu vários relatórios a favor dos interesses destas regiões.

Para o deputado centrista o que está em causa é “andarmos casuisticamente” a cada quadro de apoio de sete ou dez anos a negociar os fundos para as RUP. “Está na altura de a UE ter um quadro estável e permanente para apoios financeiros e medidas que se dirijam aos constrangimentos das Regiões Ultraperiféricas”.

Fernanda Cardoso, do PSD, diz que o projeto apresentado na Assembleia Legislativa da autoria do CDS, não traz “nada de novo” e que se limita a ser “um decalque” da Declaração Final da Conferência dos Presidentes das RUP, que se reuniram em novembro do ano passado.

José Manuel Rodrigues diz que a República tem sido, nos últimos anos, “madrasta para a nossa Região Autónoma” e que a Europa, “apesar de tudo, tem sido uma boa madrinha para a Madeira”.