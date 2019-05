CDU anuncia João Lizardo como mandatário regional para as eleições europeias

A CDU anunciou João Lizardo com o o mandatário regional para as eleições europeias que se realizam a 26 de março. É advogado e dirigente do PCP na Organização Regional da Madeira. possui trabalhos , na área do direito laboral, sobre o regime jurídico da colonia e de legislação da região autónoma.

João Lizardo possui ainda trabalho de investigação em áreas como a História, Arqueologia, e o Património.

O partido mostra-se certo de que o percurso de João Lizardo, em termos cívicos e políticos, bem como as suas competências científicas vão “contribuir para a afirmação” da candidatura da CDU e para a “defesa dos valores e do projecto distintivo” que está a ser apresentado para o Parlamento Europeu.

De referir que Ricardo Lume é o candidato da Madeira integrado nas listas do PCP para o Parlamento Europeu.