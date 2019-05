CDU denuncia inércia na resolução de problemas do 20 de fevereiro na Madeira

A candidatura da CDU Madeira ao Parlamento Europeu denunciou a inércia do Governo Regional e da Câmara do Funchal na resolução dos problemas provocados pela intempérie de 20 de fevereiro. Apesar da criação da Lei de Meios ainda existe 459 milhões de euros por utilizar, afirma o partido.

“Nove anos depois da catástrofe que arrasou a nossa Região a 20 de Fevereiro de 2010, muito ainda está por fazer, e existem zonas que deveriam ser prioritárias tendo em conta a necessidade de garantir a segurança de pessoas, bens e infra-estruturas, mas que, infelizmente, ficaram esquecidas no tempo, praticamente abandonadas à sua sorte”, diz Ricardo Lume, candidato da CDU ao Parlamento Europeu.

Entre essas situações estão os danos provocados pelo temporal nas margens da Ribeira João Gomes, no Funchal. O candidato da CDU considerou inconcebível que depois dos esforças da CDU, quer no Parlamento Europeu como na Assembleia da República, no sentido de mobilizar meios para a reconstrução “muito ainda esteja” por fazer.

Ricardo Lume lembra que apesar da Lei de Meios garantir mais de mil milhões de euros, para reconstruir os estragos provocados pela intempérie, passados 9 anos, ainda falte utilizar 459 milhões de euros.

“O Governo Regional tal como a Câmara Municipal do Funchal viraram as costas aos moradores destas localidades, o que é fundamental é assegurar a segurança das populações e garantir que a normalidade volte às zonas afectadas”, afirmou Ricardo Lume.