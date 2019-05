CDU interpela Ministra da Saúde sobre construção do Novo Hospital da Madeira

A CDU interpelou a Ministra da Saúde “sobre os atrasos naquela que já deveria ter sido a concretização dos meios financeiros” previstos para a Região Autónoma da Madeira (RAM) na Lei do último Orçamento de Estado. O que a CDU exige é informação mais rigorosa e clarificadora sobre os prometidos apoios da República à construção do Novo Hospital da Madeira.

No entender da CDU, a Ministra da Saúde, Marta Temido, na sua resposta “mais não faz do que reproduzir os ermos do artigo do orçamento de Estado” relativo aos deveres do Governo da república quanto ao Novo Hospital e refere que para informação mais detalhada é preciso contactar o Ministério das Finanças.

A CDU considerou, com a resposta da Ministra, dificuldade por parte da República em demonstrar vontade política de iniciar as correspondentes transferências financeiras para que o Hospital seja construído.

Neste sentido consideram “imperioso” interpelar o Ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre a concretização das verbas para a Madeira para que se iniciem as obras.