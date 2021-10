A influência da economia alemã sobre a Europa vai com certeza mudar de rumo quando o novo governo liderado pelo SPD tomar posse, mas essa influência será sempre limitada por um fator que as eleições do passado domingo não alteraram: a CDU da ainda chanceler Angela Merkel continuará a impor a sua vontade a partir da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, onde permanecerá o maior partido até pelo menos às próximas eleições para o Parlamento Europeu.

As eleições europeias decorrerão, em princípio, em maio de 2024 – e será esse o tempo que a CDU tem para se reorganizar e se apresentar novamente perante o eleitorado com todos os seus mecanismos em funcionamento.

O tempo será decerto o bastante, mas convém aos democratas-cristãos alemães terem consciência de que as dores de crescimento face a um mau resultado – e não há dúvidas de que a CDU teve um mau resultado – podem ser mais persistentes que o previsto.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor