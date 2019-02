CEiiA e agência brasileira de desenvolvimento à procura de startups portuguesas

Modernizar a indústria por meio de novas tecnologias, ao abrigo de um financiamento de startups portuguesas, é o objetivo do programa ‘Conexão Startup Indústria’ que tem ligação com grandes empresas brasileiras e que é lançado em parceria entre o CEiiA e a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

“A porta de entrada em indústrias como a 3M, Caterpillar, Embraer, Fiat Chrysler, Nestlé, L’Occitane ou o grupo Super Bock, já tem inscrições abertas. As startups que se considerem capazes de dar resposta a desafios tecnológicos lançados por estas empresas, particularmente no domínio da chamada Indústria 4.0 podem registar-se até 31 de março”, refere fonte do CEIIA.

Os selecionados irão desenvolver um projeto piloto com uma destas empresas e recebem ainda um apoio de 18 mil euros da ABDI para viabilizar a sua participação. Na primeira fase do programa, até janeiro, inscreveram-se mais de 50 grandes empresas com atividade industrial, com operações em Portugal e no Brasil.

O ‘Conexão Startup Indústria’, que é o maior programa de ligação entre startups e grandes empresas no Brasil, chegou este ano a Portugal através de uma parceria com a 4Scale, incubadora e aceleradora do CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em Matosinhos.

O CEiiA é um centro de engenharia e desenvolvimento de produto que concebe, desenvolve e opera produtos e serviços nas indústrias de mobilidade, nomeadamente automóvel e mobilidade urbana, eeronáutica, mar e espaço, com presença em vários países da Europa e da América Latina. É um dos 10 maiores investidores de I&D em Portugal (segundo o último Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional).

São parceiros e clientes do CEiiA alguns dos principais construtores e operadores globais das indústrias da mobilidade: Embraer, Leonardo Helicopters, Dassault, Daher-Socata, ITAIPU Binacional, Aliança Renault-Nissan, Volkswagen, Siemens, BMW, Riba Brasil, Uber, BBC – e um conjunto significativo de empresas portuguesas, como a OGMA, MFT, Grupo Nors, EFACEC, Simoldes, Amorim Industrial Solutions, Sunviauto, Incompol, Critical Software, Novabase, Magnum Cap, entre outras.