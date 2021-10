Celebre o fim-de-semana com um refrescante gin

Hoje e amanhã, sexta-feira e sábado, o Festival Gin D’Ourique está de regresso ao Mercado de Campo de Ourique. A programação inclui música e workshops ao longo dos dois dias, uma sugestão para os amantes de gin, neste primeiro fim-de-semana do levantamento das restrições.

Os workshops decorrem a partir das 19h30 de hoje, e amanhã, a partir das 17h, e percorrem o imaginário das grandes marcas de gin, desde Ventozelo, Fool Gin e Bulldog, entre outras. Uma oferta de gins premium, acompanhada por boa música, a cargo do DJ Tiago Tocha e Rádio Safari.

Para acompanhar os gins, o food court do Mercado de Campo de Ourique continua com uma seleção dos melhores chefs e conceitos de Lisboa, desde Petiscar, por Vítor Sobral, a Praça Japonesa, às Pizzas de Ourique e ao For God’s Bake by Mimi.

As opções são muitas e, entre as lojas e as bancas de frutas e legumes, há espaços especializados em sushi, hambúrgueres, pastelaria, massas, pizzas, carne, vinhos e até cocktails.

A entrada e todas as atividades são gratuitas. Todos os gins custam 8€ com oferta de gomas. Ficará ainda habilitado a levar para casa uma garrafa de gin de oferta!