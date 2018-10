Centeno sobre o ‘upgrade’ da Moody’s: “Hoje é um bom dia para a economia portuguesa”

A três dias da apresentação do Orçamento de Estado para 2019, Mário Centeno recebeu uma boa notícia e já partilhou a reação com os portugueses. A Moody’s esta sexta-feira tirou a notação da dívida soberana portuguesa do patamar do ‘lixo’, uma decisão que o ministro das Finanças disse ser resultado da estratégia económica do Governo, que tem como base o equilíbrio das contas públicas..

“Hoje é um bom dia para a economia portuguesa, para as finanças em Portugal e hoje devemos estar orgulhosos do mérito que todos temos que partilhar neste dia e que é de todos os portugueses”, referiu, numa declaração às televisões.

Centeno sublinhou que a decisão da Moody’s é sinal que “o caminho que escolhemos à três anos é credível… é o caminho económico possível e está a ser feito com base no equilíbrio das contas públicas, mas também na promoção da inclusão”.

A Moody’s subiu o rating de Portugal para o nível Baa3, com perspetiva estável, ou seja, o primeiro grau de investimento. A agência de notação financeira referiu que o upgrade é justificado pela descida do elevado nível de endividamento, bem como o crescimento económico do país.

A agência norte-americana tirou, assim, a dívida portuguesa do ‘lixo’ – nível em que estava há sete anos – e juntou-se às restantes maiores agências do mundo, que também já tinham dado este passo após a crise.

“Hoje, pela primeira vez desde julho de 2011, as quatro principais agências de notação financeira atribuem à divida portuguesa o grau de investimento. É o reconhecimento por parte das agências de notação financeira das transformações estruturais na economia e na gestão responsável das contas públicas”, explicou o ministério das Finanças em comunicado divulgado após as declarações de Centeno. “A avaliação positiva das agências de notação financeira contribui para alargar e diversificar a base de investidores e reduzir os custos de financiamento das famílias, empresas e do Estado”.

A agência canadiana DBRS também divulgou uma avaliação da dívida portuguesa e manteve inalterada a notação em BBB, com tendência estável. A decisão era esperada, dado que a agência canadiana tinha na última avaliação, em abril deste ano, melhorado a notação em um nível de BBB (low).

[Atualizada às 22h07]