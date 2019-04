Central a carvão da EDP em Espanha entre as 30 empresas mais poluentes da União Europeia

O grupo EDP detém em Espanha, nas Astúrias, uma central a carvão que se encontra entre as 30 empresas mais poluentes da União Europeia. A central térmica de Aboño surge na 23ª posição deste ranking. Esta unidade fica localizada entre os municípios de Gijón e Carreño, junto do Golfo da Biscaia, e emitiu 7,1 milhões de toneladas equivalentes de dióxido de carbono em 2018, segundo os dados da Comissão Europeia avançados pelo El País.

A central de Aboño, uma das quatro centrais térmicas que a EDP controla em Espanha, aparece na 23.ª posição, no total de 30 empresas mais poluentes na União Europeia em 2018. A central de Aboño é uma das maiores de Espanha, com uma potência máxima de cerca de 1.000 MW, segundo o El País. Segundo o porta-voz da EDP, citado pelo jornal espanhol, esta é também “uma das mais eficientes”.

A central térmica de Aboño é composta por duas unidades, uma com 341,79 MW e outra com 535.87 MW de capacidade, que usam o carvão doméstico como matéria prima principal. “A variedade de combustíveis que usa faz da central térmica de Aboño uma das mais únicas geradoras de eletricidade a nível nacional e internacional”, lê-se numa nota da EDP Espanha no seu site.

No ranking da União Europeia, são três as centrais térmicas que estão situadas em Espanha e, segundo o “Cinco Días“, a central de Aboño é a segunda mais poluente em território espanhol. E nessa lista nacional, há uma segunda central detida pela EDP, designadamente a central térmica a carvão de Soto de Ribera, também nas Astúrias, que surge na 25ª posição das empresas mais poluentes em Espanha.

Observando o top 10 da lista da União Europeia, há uma central térmica polaca (38,3 milhões de toneladas de gases poluentes), oito alemãs (132 milhões de toneladas) e ainda a companhia de aviação irlandesa Ryanair (9,9 milhões de toneladas). Portugal não integra este ranking europeu.

A companhia aérea low-cost irlandesa é a grande novidade desta lista, pois é a primeira vez que uma transportadora aérea emite tantas emissões poluentes como uma central térmica para produção de energia. Os voos da empresa irlandesa na União Europeia emitiram para a atmosfera em 2018 o equivalente a quase 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono.