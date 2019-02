Centro de Abate da Madeira realiza aumento de capital de 363 mil euros

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou uma recomendação do PSD, ao executivo, para reforçar a divisão de de fiscalização da autarquia e abandono da criação de uma polícia municipal. “Vamos continuar a fazer o nosso trabalho de maneira tranquila, que permita ao Funchal debater as consequências de uma Polícia Municipal para a cidade quando for tempo disso e não em jeito de campanha como se tentou fazer isso, quando nem existe uma proposta de regulamento”, disse o vice-presidente da autarquia.