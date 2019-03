Centro de Saúde do Jardim do Mar encerrado devido a desabamento de parte do teto

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) confirmou o encerramento do Centro de Saúde do Jardim do Mar devido ao desabamento de uma parte do teto. O mesmo organismo disse que a situação ocorreu numa sala já fechada e que apenas a estrutura física foi afetada acrescentando que o problema estava identificado pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas e uma intervenção iria ocorrer em abril.

Com o encerramento do Centro de Saúde do Jardim do Mar as consultas médicas passam para o Estreito da Calheta.

“Os utentes do Centro de Saúde do Jardim do Mar podem optar por realizar os tratamentos de enfermagem no Centro de Saúde da freguesia vizinha, no Paul do Mar, e/ou no Centro de Saúde do Estreito da Calheta”, acrescentou o SESARAM.