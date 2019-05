CEO da Altice defende que não há margem para baixar preços das telecomunicações

O CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, defendeu, esta terça-feira, que não há margem para baixar o preço das telecomunicações em Portugal. Para argumentar, Alexandre Fonseca afirmou que os preços em Portugal do pacote que integra televisão, internet e telefone fixo são em média 30% mais baixos do que no resto dos países europeus, “já com a paridade de preços a consumo”.

“O mesmo pacote que nós aqui pagamos entre 40 a 42 euros, em Nova Iorque custa 200 dólares, cerca de 180 euros”, acrescentou.

O responsável pela Altice salientou ainda que há seis ou sete anos atrás o negócio das telecomunicações valia em média cerca de sete mil milhões de euros, ou seja, esta era a receita num ano de todos os operadores somados. “No último ano faturamos abaixo dos cinco mil milhões de euros, portanto em dois anos perderam-se em média dois mil milhões de euros de receita”, fazendo referência novamente ao facto de ser difícil encontrar margem para baixar os preços.

Além disto, o CEO da Altice acrescenta que “a Portugal Telecom (PT) faturava três mil milhões”, após a compra da PT pela Altice, “hoje faturamos 2,1 mil milhões”.

Apesar de a receita ter diminuído, Alexandre Fonseca garante que a empresa investe 500 milhões de euros por ano. “São dois milhões de investimento para quatro anos”.