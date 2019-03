CEO da PHC: “Está a acontecer um ‘Big Bang’ da gestão”

O CEO da empresa portuguesa PHC Software considera que as empresas têm rapidamente de se adaptar ao novo poder do cliente, mas essa reorganização na sua estratégia só é possível através da tecnologia. “O nosso cliente não quer propriamente software, quer ser mais eficaz e mais rápido. Temos de inspirar a excelência da gestão”, afirmou Ricardo Parreira, na abertura do evento anual desta multinacional, o “Open Minds”.

Perante a comunidade de centenas de parceiros da multinacional, Ricardo Parreira frisou que esse “caminho” passa pelo software: “Every business is a software business” [“todo o negócio é um negócio de software”], disse, citando uma expressão que ouviu durante uma viagem de negócios

Ricardo Parreira explicou aos empresários e programadores na audiência que a competição e exigência do cliente encontra-se a um nível nunca antes visto “na história da gestão”, pelo que os gestores são obrigados a saber responder-lhe. “O que está a acontecer não é uma disrupção na gestão. Há tanta coisa que está a mudar que os clientes precisam cada vez mais da nossa ajuda. Não é uma simples transformação digital, é um aumento exponencial do poder do cliente: está super informado, consegue analisar e tem uma facilidade brutal na troca de serviço ou produto”, afirmou.

Segundo o diretor-executivo desta software house nacional, hoje em dia já não é possível tomar decisões ou melhorar os procedimentos sem utilizar a tecnologias, sobretudo numa altura em que as organizações têm a difícil tarefa de “assegurar a extrema qualidade”. “As empresas têm de ser muito rápidas. Está a acontecer um ‘Big Bang’ da gestão”, defendeu.

O “Open Minds 2019” decorre esta quinta-feira no CNEMA, na cidade de Santarém, e conta com o Jornal Económico como media partner.