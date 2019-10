CEO do Credit Suisse deverá sobreviver ao escândalo de espionagem

Podia ser um enredo de um livro de John le Carré sobre espionagem nos tempos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a URSS, mas desta vez a história aconteceu nas ruas de Zurique e saltou para os holofotes da imprensa internacional, arrastando o banco Credit Suisse numa crise reputacional.

Seis anos depois de ser recrutado pelo Credit Suisse para o departamento de wealth management, o paquistanês Iqbal Khan deixou o banco para rumar ao rival UBS. Em 2015, o CEO do Credit Suisse, o costa-marfinense Tidjane Thiem, em linha com a sua estratégia em apostar neste segmento, promoveu-o para liderar o departamento, com o objetivo de o expandir globalmente, e elogiou Iqbal Khan pelos resultados alcançados.

A relação entre os dois era próxima até que se deteriorou por causa de umas árvores adjacentes entre as casas de Tidjane Thiem e Iqbal Khan.

Recém-vizinho do CEO do Credit Suisse num bairro exclusivo na zona de Herrliberg, perto do lago de Zurique, Iqbal Khan fez obras em sua casa, adjacente à propriedade de Tidjane Thiem, durante dois anos. A certo ponto, o CEO do Credit Suisse queixou-se ao chairman do banco, Urs Rohner .

Mas o caso subiu de tensão numa festa em casa do CEO do Credit Suisse. Iqbal Khan entrou numa acesa discussão com a namorada de Tidjane Thiem sobre umas árvores e terminou com o líder da divisão de wealth management a ser escoltado até à porta de saída pelo CEO do banco.

O episódio veio agravar a relação entre os dois numa altura em que a frustração de Iqbal Khan, que até era reconhecido por Tidjane Thiem como uma “estrela”, já o corroía porque queria mais certezas de subir até à liderança do banco.

Em julho deste ano, Iqbal Khan demitiu-se mas já tinha destino – o UBS, rival do Credit Suisse, onde inicia funções esta terça-feira.

O jogo de espiões que envolve pancadaria mas há quem diga que não passa de uma telenovela

Em agosto o UBS anunciou a contratação da antiga “estrela” do Credit Suisse para co-lideradar a divisão de wealth management.

Pouco tempo depois, começaram a surgir rumores que Iqbal Khan poderia estar a recrutar antigos colegas do Credit Suisse para o seguirem no UBS.

Para apurar a verdade, o Credit Suisse contratou a Investigo, uma empresa privada para espiar Iqbal Khan, tendo por missão segui-lo e tirar fotografias às pessoas com quem se ia encontrando.

Mas no dia 17 de setembro, numa ida às compras com a mulher, apercebeu-se que o seu carro estava a ser seguido. Parou e tirou fotografias ao automóvel que o seguia, havendo relatos de altercações entre o espião e o espiado nas ruas de Zurique.

Iqbal Khan alegou que ele e a mulher foram seguidos por um grupo de três homens, quer a pé, quer de carro. O encontro terá acabado num confronto físico por trás das instalações do Banco Nacional Suíço.

Mas a Investigo apresentou uma versão diferente dos factos. Iqbal Khan estava sozinho quando este episódio se deu e terá sido o ex-Credit Suisse que perseguiu o espião – o “Financial Times” revelou ter visto documentação que comprovava que o Credit Suisse contratou a Investigo para seguir Iqbal Khan “à distância” e apenas durante os dias úteis.

O Credit Suisse lançou uma investigação interna conduzida por uma sociedade de advogados e liderada por John Tiner que tem assento na comissão de auditoria do banco suíço. O relatório final deverá ser apresentado nos próximos dias.

Entretanto, Tidjane Thiem, há quatro anos a liderar o Credit Suisse, está sob pressão não só por causa deste ‘jogo de espiões’, mas também porque as ações do banco têm vindo a cair.

Apesar da polémica, o lugar do costa-marfinense parece não estar em risco. O Conselho de Administração do Credit Suisse considera que Tidjane Thiem tem condições para continuar como CEO do banco e que o banco tinha o direito de descobrir se Iqbal Khan andava a ‘caçar’ empregados do banco para o seguirem para o rival.

Também David Herro, chairman da Harris Associates, o maior acionista do Credit Suisse com 8,1% do capital social, disse, em entrevista ao “Financial Times” que o banco não deveria despedir nenhum executivo por causa deste incidente.

Ao “Wall Street Journal“, David Herro disse que a situação não passa de “uma telenovela e de uma distração”.