“Temos um portefólio mais exposto a crescimento do que a áreas em declínio”. O CEO dos CTT, João Bento ‘roubou’ a frase, que classificou de “muito poderosa”, ao CFO Guy Pacheco. Mas Bento não tardou, durante a entrevista ao Jornal Económico (JE), a complementar a constatação com uma projeção concreta: “Em 2021 vamos ter um ano em que pela primeira vez os proveitos [receitas] das outras áreas de negócio são superiores aos proveitos do correio”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor