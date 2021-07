Todos os anos a economia da cereja do Fundão movimenta cerca de 20 milhões de euros para a economia local e, portanto, para o conjunto nacional. Quase no final de mais uma campanha promocional deste fruto estival, Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, explica que os cerejais no concelho do Fundão abrangem cerca de 2.500 hectares e que no PDR 2020 – Plano de Desenvolimento Regional foram aprovados 2.840 projetos com investimentos na plantação de cerejeiras na região e/ou investimentos diretamente ligados a esta espécie frutícola.

Qual a importância da cultura da cereja para o Município do Fundão e para a região da Beira Interior – qual a sua evolução ao longo dos últimos anos em termos de número de explorações agrícolas, área cultivada, valores de produção, investimentos efetuados, fundos comunitários concedidos, valores de exportação e para que mercados?

O concelho do Fundão tem mais de 700 quilómetros quadrados e caracteriza-se pela dispersão geográfica, em que contrastam zonas marcadamente urbanas, como é o caso da cidade do Fundão, cuja principal atividade económica é o comércio, a indústria e as novas tecnologias, com zonas rurais, vocacionadas para as explorações agrícola, pastorícia e florestal, para a produção de fruta, azeite e vinho.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor