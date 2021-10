CFO da TAP demite-se ao fim de três meses

O diretor financeiro da TAP demitiu-se esta quinta-feira, cerca de três meses depois de assumir o cargo, por motivos pessoais, revelou a companhia aérea, em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira.

João Weber Gameiro havia sido escolhido Chief Financial Officer (CFO) da TAP aquando da renovação do conselho de administração da transportadora, que contava com onze membros e cinco membros executivos (menos um do que anterior board liderado por Miguel Frasquilho) desde o final de junho.

“Por carta remetida no dia 30 de setembro de 2021 ao presidente do Conselho de Administração da TAP, o Senhor Dr. João Weber Ramos dos Reis Gameiro apresentou a renúncia ao seu cargo de administrador da TAP, a qual produzirá efeitos, nos termos da lei, no final do mês de outubro de 2021, salvo se entretanto for designado ou eleito um administrador substituto”, adiantou a empresa.

Os ministérios das Infraestruturas e das Finanças lamentaram o sucedido, agradeceram ao ex-CFO e adiantaram que o Governo já iniciou o processo para escolher um novo administrador financeiro para a TAP para concluir o mandato. Porém, até à nomeação do novo CFO por parte do Executivo, a função será internamente assegurada pelo administrador Gonçalo Monteiro Pires, a partir de dia 15 de outubro.

“Lamentando que, por motivos pessoais imprevisíveis, a colaboração na gestão da TAP tenha sido interrompida, os ministros de Estado e das Finanças, João Leão, e das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, agradecem o trabalho desenvolvido por João Weber Gameiro”, referiu o Governo.

João Weber Gameiro sairá da empresa até 31 de outubro.