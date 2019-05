A Caixa Geral de Depósitos apresentou ontem os seus resultados do primeiro trimestre e reportou um lucro de 126 milhões de euros, que é 85% acima do registado no período homólogo do ano anterior.

Este resultado teve alguns efeitos não recorrentes, nomeadamente a venda do edifício da Rua do Ouro ao Grupo Sana, por 60 milhões de euros que representou 50 milhões de mais-valias para a Caixa e ajudou em 36 milhões os resultados consolidados. No entanto, excluindo esta venda e a venda no ano passado da sede do Caixa Banco de Investimento, os resultados líquidos continuavam a ter uma evolução positiva de 55%, explicaram os gestores na conferência de imprensa.

