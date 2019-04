CGD baixa taxa mínima spread para 1,23%. É o sexto banco a baixar o custo do crédito à habitação

Mais um banco que baixou spread do crédito à habitação. Desta vez a Caixa Geral de Depósitos que baixou a taxa que é acrescentada à Euribor no crédito à habitação. Assim ficou agora a abaixo do BCP, Novo Banco e BPI, no ranking dos créditos mais caros para a compra de casa.

Em quatro meses, desde janeiro, seis bancos já reviram em baixa o spread mínimo cobrada aos clientes. O último a fazê-lo foi a CGD, depois do EuroBic, do BPI, do Crédito Agrícola, do Santander Totta e do Montepio.

O Bankinter a oferece o spread mínimo mais baixo (1%) do mercado nacional de crédito à habitação, logo seguido pelo Banco CTT (1,10%), segundo o ranking publicado pelo site idealista.

No final de março foi a vez do Banco Montepio baixar o spread mínimo de 1,50% para 1,175%.

O EuroBic, liderado por Teixeira dos Santos, também reduziu o spread mínimo de 1,49% para 1,20%.

Em março, o Crédito Agrícola anunciou que reduziu os spreads do Crédito à Habitação para 1,20%.

“Para os Clientes com maior envolvimento financeiro no Crédito Agrícola – segmento CA Dedicado – e bonificação máxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode atingir 1,10%”, adiantou o banco especializado na agricultura.

“Para os Clientes Jovens (até 30 anos) e bonificação máxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode atingir 1,15%. Para os restantes Clientes do Crédito Agrícola e bonificação máxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode atingir 1,20%”.

O BPI baixou o spread para 1,25%, ficando a par dos concorrentes BCP e Novo Banco. Neste momento estes são os bancos com os spreads mínimos mais altos do crédito à habitação.

O Santander Totta, em março, baixou o spread mínimo do crédito à habitação de 1,25% para 1,20%.