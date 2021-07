CGD com 5.473 milhões de crédito em moratória representando 13,7% do total

A Caixa Geral de Depósitos que apresentou uma subida de 18% dos lucros para 294,2 milhões de euros, revelou em conferência de imprensa, esta sexta-feira, que tem menos 519 milhões de euros de crédito em moratória face a janeiro, somando em junho 5.473 milhões de euros, o que representa 13,7% da carteira de crédito total. Em número de contratos de crédito em moratória estão 57.263. Neste conjunto, 3.151 milhões de euros é o crédito a empresas que está em moratória, num total de 19.890 operações. O que significa 16,5% da carteira de crédito a empresas.

No que toca ao crédito a particulares, a Caixa tem 2.322 milhões de euros de crédito em moratória (37.373 operações) e representa 9,5% da carteira de crédito a particulares.

Paulo Macedo mostrou-se confortável com o fim das moratórias (que é já no final de setembro) e lembrou que do crédito em regime de moratória, 67,5% (4.106 milhões) está em situação regular, ou seja em Stage 1. Em Stage 2 (em risco mas ainda não em incumprimento) estão 1.451 milhões ou 23,8% (com cobertura por imparidades de 10%).

Em Stage 3, ou seja em incumprimento, o peso é de 8,7%, ou 530 milhões, para os quais a Caixa constituiu imparidades de 339 milhões (64%).

Sobre a extensão de moratória até dezembro, aprovada pelo Governo, tendo sido publicado o diploma hoje, Paulo Macedo disse que só se aplica se houver uma legislação ou um normativo da Autoridade Bancária Europeia nesse sentido.

Já no que toca às linhas de crédito Covid contratadas (Garantia Pública e Garantia FEI) o banco concedeu 2.098 milhões de euros, em 14.970 operações. As linhas de garantia pública representaram 1.258 milhões de euros e as de garantia FEI (Fundo Europeu de Investimento) 800 milhões de euros.

A CGD concedeu a extensão do período de carência a 4.337 operações com garantias públicas, no valor total de 517 milhões o que significa a 2,7% da carteira total de crédito a empresas. Dos quais 305 milhões é de crédito a sectores afectados pela pandemia.

A CGD reportou uma melhoria da qualidade de ativos. O montante de NPL (non performing loans segundo definição EBA) a reduziu-se face a junho de 2020 em 281 milhões de euros (-11,1%), em resultado da evolução positiva nas componentes de curas e recuperações. O rácio de NPL atingiu 3,2%, valor que compara com 4,4% observados em junho de 2020. Se considerado o volume global de imparidades para crédito, atingimos um rácio de cobertura de 103,8% (cobertura total de 134,5% se incluídos colaterais afetos), colocando o rácio de NPL líquido de imparidades em 0%. “O risco destes créditos em incumprimento está totalmente coberto”, disse o CFO, José de Brito.

Esta evolução reflete igualmente o reforço das imparidades de crédito efetuado em 2020 e no primeiro semestre de 2021.