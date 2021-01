CGD e Saphety disponíveis para adiantar verbas a empresas a partir das faturas eletrónicas emitidas a clientes

Numa altura em que o tecido empresarial português procura maximizar a liquidez das empresas em plena pandemia, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a Saphety disponibilizam ‘factoring’ digital na faturação eletrónica. Ou seja, as empresas podem vender à CGD as faturas eletrónicas emitidas aos seus clientes, que o banco antecipa o valor faturado. Posteriormente, os clientes das empresas ficam em dívida com o banco e não com a empresa em causa.

Desta forma, em pleno contexto pandémico e de limitações na geração de receitas, é disponibilizado às empresas nacionais um mecanismo que permite assegurar liquidez no curto prazo. Como o serviço relaciona o factoring com a fatura eletrónica, todo o prcesso é automatizado, desde a “eliminação da carga administrativa inerente ao processo de cobrança de faturas, o aumento do poder negocial junto dos clientes e racionalização da gestão de tesouraria à redução de prejuízos com incobráveis”, segundo um comunicado da CGD e Saphety divulgado esta quarta-feira, 27 de janeiro.

O banco estatal e a multinacional de origem portuguesa referem que o serviço está disponível desde o início de janeiro, permitindo às “empresas clientes receber adiantamentos de fundos no prazo máximo de um dia útil, a partir das suas faturas eletrónicas”.

“Esta solução vem ajudar na gestão da tesouraria das empresas, possibilitando receber antecipadamente o valor de faturas de forma ágil e através de um processo totalmente digital”, lê-se.

O serviço é disponibilizado na Flexcash, uma plataforma de gestão de tesouraria desenvolvida com diferentes modalidades de antecipação ou financiamento de faturas – o confirming digital e o factoring digital – que é fruto da parceria da CGD com a Saphety.

Para o presidente executivo da Saphety, Rui Fontoura, o serviço ajuda a equilibrar a gestão da cobrança de faturas e a gestão de tesouraria, ambos fundamentais para uma saudável gestão da relação dos clientes.

“Na situação atual de pandemia, em que a tesouraria das empresas está ainda mais pressionada, a solução de Factoring digital da Saphety, em parceria com a Caixa Geral de Depósitos, vem criar novas possibilidades de obtenção de liquidez e agilizar os processos associados, com ganhos de eficiência e produtividade para todos”, afirma no comunicado.