A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a enviar emails a clientes do banco público para vender a crédito automóveis da marca Mercedes-Benz Classe A. A campanha é apontada como “imbatível” com rendas mensais de 331 euros a 72 meses e foi lançada no início desta semana, dirigindo-se a todos os clientes da Caixa, independentemente do envolvimento financeiro. Em breve vai estender-se também a empresas para venda de furgões comerciais da mesma marca.

Ao Jornal Económico fonte oficial do banco público justificou a campanha com necessidade de atingir “metas extremamente exigentes decorrentes do plano de recapitalização acordado com as autoridades Europeias”. Um plano que levou à injecção de capital de cinco mil milhões de euros e que obrigou a CGD a implementar um plano estratégico até 2020 que prevê objetivos ao nível da eficiência (redução de custos operacionais em 20% até 2020) e rendibilidade com uma rentabilidade dos capitais próprios (RoE) acima dos 9%.

