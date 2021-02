CGD moderniza agência da Avenida da República em Lisboa e quer alargar modelo a outros balcões em 2021

A Caixa Geral de Depósitos anunciou em comunicado que lançou um novo modelo de agência na Avenida da República em Lisboa.

“É em pleno coração de Lisboa, na Avenida da República, que a Caixa inaugura mais uma das suas renovadas agências, disponibilizando um novo modelo de atendimento que visa intensificar a relação e proximidade com os clientes, bem como estabelecer novos padrões de serviço, suportados numa operativa ainda mais ágil”, diz o banco em comunicado.

A CGD diz que as novas agências, dotadas de rede wi-fi, “permitem ainda aos clientes, de forma autónoma, consultar o preçário e fazer simulações de crédito através de equipamentos digitais disponíveis no espaço”.

Já presente em 21 unidades (12 no Norte e 9 na área metropolitana de Lisboa e Sul), este novo modelo, que se iniciou em fevereiro de 2019 com as agências da Boavista no Porto e Lumiar em Lisboa, “será progressivamente alargado, estando já selecionadas as próximas agências a intervencionar durante o ano de 2021”, assegura o banco.

O novo balcão tem uma zona de atendimento geral e “caracteriza-se pela presença de uma equipa de Assistentes Comerciais organizada numa frente aberta e visível ao público, que se adapta de forma gradual e evolutiva às solicitações de serviço entre as áreas transacional e de atendimento comercial, consoante as especificidades da hora do dia, do dia da semana, ou mesmo da semana do mês”.

“Neste novo modelo promoveu-se uma maior diferenciação nas áreas de atendimento da agência, adequando-as ao perfil e necessidades de cada cliente, permitindo oferecer uma experiência adequada às suas necessidades”, refer o banco.

Assim, neste novo modelo de agência, os “clientes Caixa Azul e Caixa Negócios têm agora disponíveis espaços dedicados onde se privilegia a total privacidade do cliente através da implementação de gabinetes individuais para atendimento presencial num ambiente diferenciado e distinto”.

O banco do Estado garante que este “serviço ao cliente está agora ainda mais eficiente, tendo sido promovidas melhorias e disponibilizadas novas soluções que fomentam a agilidade, simplificação e rapidez processual”.