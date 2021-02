CGD vai levar à Assembleia Geral distribuição 85 milhões em dividendos ao Estado

Seguindo a recomendação do Banco Central Europeu, irá ser proposta à Assembleia Geral a distribuição de dividendos referentes a 2020 num valor correspondente a 20 pontos base do rácio CET1, o que equivale acerca de 85 milhões de euros, anunciou o banco.

Paulo Macedo explicou que recomendação do BCE vai no sentido de poderem ser distribuídos dividendos até 20 pontos base do capital ou 15% dos resultados, por isso esta questão dos 85 milhões.

A CGD respeitará a decisão do BCE e portanto submeteu este valor ao banco central com sede em Frankfurt que só será pago se essa entidade aprovar.

O valor dos dividendos que a Caixa propõe pagar este ano não pode pôr em causa uma das prioridades do banco para 2022, que é o de “substituir (exercendo a call no mercado) a sua emissão de 500 milhões de euros de Additional Tier 1 que foi colocada com um juros de 10,7%. Se a CGD tiver capital robusto para isso, se as autoridades assim o considerarem, poderá fazer uma emissão muito mais barata e poupar até 40 milhões de euros”, disse o CEO da CGD.

“Há que devolver dinheiro aos contribuintes, devolver dinheiro que foi posto na CGD (não a fundo perdido como no Banif ou BPN) mas sim como um investimento que pode dar um retorno”, disse Paulo Macedo.

O CEO reconhece que estes dividendos a pagar após a assembleia geral de maio, que levará ao pagamento em junho, ficam aquém do que estava definido pelo banco, de distribuição de dividendos até 40% a 50% dos resultados. “Ficará muito abaixo para cumprir com as regras do BCE”, atirou o banqueiro.

Questionado pelo relativamente à possibilidade de poder ser pago um valor adicional a este, que possa permitir aproximar o montante a pagar em dividendos estes ano dos 160 milhões previstos pelo Governo, Paulo Macedo disse que “essa questão coloca-se se a pandemia não trouxer más notícias”, ou seja, se retoma da economia vier e se o crédito malparado não acelerar no fim das moratórias.