Chá com Água Salgada: gastronomia algarvia com vista

Agora que o Algarve desanuviou e a noite chega mais cedo, há um espaço que, aninhado entre dunas desde 2008, não só continua muito apetecível como convida a um “chá” com vista.

Desta feita o chá fez-se de Negra Mole, casta autóctone, recuperada e acarinhada pela pitoresca Quinta da Vinha, propriedade da família Cabrita, situada no concelho de Silves. Escolhido o vinho para assistir ao cair da noite, segue-se outro ritual. Desfrutar de um espaço virado ao mar e ao Parque Natural da Ria Formosa, onde a madeira é um elemento constante, tal como o marulhar das ondas. A sala do Chá com Água Salgada é acolhedora e o espaço de esplanada exterior parece querer tocar o mar e acariciar as dunas.

A descrição desvia a atenção do menu. É propositado. O ambiente convida à descontração. Sandra Gomes e Paulo Esteves, o casal de proprietários, são presença constante mas discreta. A cozinha, a meio caminho entre a de autor e a tradicional algarvia, usa produtos locais e leva-nos a viajar pelo Algarve fora.

Como os gostos se discutem, o contributo para o debate começa por uma Mousse de Estupeta de Atum aromatizada com Coentros e segue para uma Cavala Marinada, Favas doces, Coulis de Pimentos Vermelhos e Espuma de Laranja. Sempre na companhia desse sui generis Cabrita 2018.

O fresco da noite começou a pedir calor na discussão. Avançamos para uma entrada quente: Chamuças de Polvo completadas com Maionese de Caril, Mescla de Alfaces e Vinagrete de Manga. A lua foi subindo, não por compor o quadro ou ficar bem na “fotografia”, mas porque o ciclo lunar assim o dita. A conversa flui e o prato principal chega à mesa, aromático e sereno. Cataplana de Raia Frita em Farinha de Milho com Açorda da Mesma. Fresca, lasca-se com suavidade. O sabor perdura sem ser impositivo.

O que se segue? Bolo Esponja de Agrião, Sorvete de Queijo de Cabra, Geleia de Tomate e Crumble Amêndoa com Tomilho. Combinação surpreendente e magistralmente equilibrada. Ocorrem várias onomatopeias, mas já o som do mar faz sinfonias ao longe. A lua está alta e deixou de se ver.

Chá com Água Salgada

Praia da Manta Rota, Vila Nova de Cacela – Vila Real de Santo António

Reservas: 281952856

Horário: 10h00 às 22h00; fecha à quarta-feira