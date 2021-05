‘Champions’. Conheça os nove clubes vencedores desde a viragem do milénio

Principal objetivo para muitos, a Liga dos Campeões é a prova de clubes mais importante do futebol europeu. Para levantar a ‘orelhuda’, é preciso eliminar algumas das melhores equipas europeias – tarefa que nunca é fácil nem para os emblemas que têm alguns dos melhores jogadores do mundo. Prova disso é que, desde a viragem do milénio, apenas nove clubes venceram a competição. Um deles é português.

FC Porto (2003/04) O FC Porto foi o último clube português a vencer a prova milionário - um feito que já na altura impressionou a Europa do futebol. Sob o comando de José Mourinho, os 'dragões' alcançaram a segunda 'Champions' da sua história numa final disputado contra o AS Mónaco que o conjunto azul e branco venceu por três bolas a zero.

AC Milan (02/03 e 06/07) O AC Milan foi o clube italiano mais bem-sucedido na Liga dos Campeões desde a viragem do milénio. Longe da glória de outros tempos, o conjunto italiano levantou por duas vezes a 'orelhuda'.

Manchester United FC (2007/08) Em 2008, o Manchester United de Cristiano Ronaldo conquistou a Liga dos Campeões numa final 100% inglesa frente ao Chelsea FC. O jogo foi decidido em penáltis.

Inter de Milão (2009/10) O clube italiano, na altura sob o comando de José Mourinho, conquistou todos os troféus a que era candidato. Em 2010 o clube fez história, ao levantar a orelhuda numa noite memorável para o treinador português.

Chelsea FC (2011/12) O finalista da edição de 2020/21 da Liga dos Campeões, conquistou a sua única 'orelhuda' da história em 2012. O clube londrino bateu o FC Bayern numa final decidida nas grandes penalidades.

FC Barcelona (05/06, 08/09 e 14/15) O FC Barcelona é outro dos crónicos candidatos à conquista da prova mais importante de clubes a nível europeu. Ainda assim, tem metade dos títulos do rival Real Madrid desde a viragem do século. Com Messi como figura principal, os 'blaugrana' levantaram por três vezes a 'orelhuda' no século XXI.

Real Madrid (99/00, 01/02, 13/14, 15/16, 16/17, 17/18) O clube com mais troféus de sempre da Liga dos Campeões foi, sem surpresa, o mais bem-sucedido do século XXI. Nas seis 'orelhudas' conquistadas, destaca-se a contribuição de Cristiano Ronaldo, Pepe e Luís Figo.

Liverpool FC (04/05 e 18/19) Os 'reds' conquistaram por duas vezes a Liga dos Campeões desde o inicio do milénio, ambas as vezes de forma impressionante quando não eram favoritos.