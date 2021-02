Premium‘Checkout’: Bezos passa liderança da Amazon a Bessy

Não foi um ‘adeus’, mas é certamente o fim de um era. A Amazon anunciou esta terça-feira que Jeff Bezos, o fundador da empresa e homem mais rico do mundo, vai deixar a direção executiva da tecnológica e passar a presidente.

O CEO da Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy, irá substitui-lo no cargo no terceiro trimestre do ano.

“Na função de presidente executivo, pretendo concentrar as minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas que estão a arrancar. Andy é bem conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele será um líder notável e tem toda a minha confiança”, anunciou Jeff Bezos, numa carta enviada aos trabalhadores.

A notícia de que Bezos passará a presidente do conselho de administração da Amazon surgiu no momento da divulgação do relatório e contas da empresa, que – sem surpresas – atingiu os 100 mil milhões de dólares de receitas num trimestre.

