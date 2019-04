Chefe de gabinete de Manuel Heitor no conselho diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia

A até agora chefe de gabinete do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foi designada para o conselho diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), instituto público sob superintendência e tutela de Manuel Heitor, que propôs (em conjunto com o ministro das Finanças, Mário Centeno) os nomes dos novos responsáveis pela FCT.

Maria Emília Leal Pereira de Moura, que era chefe de gabinete de Manuel Heitor desde novembro de 2016, passou a ser uma das vogais do conselho diretivo da FCT, segundo a Resolução do Conselho de Ministros com data de 4 de abril e que foi publicada nesta quarta-feira em Diário da República.

A mesma resolução, assinada pelo primeiro-ministro António Costa, designou para a presidência da FCT a até agora vice-presidente do instituto público, Helena Nunes Pereira, professora catedrática do Instituto Superior de Agronomia, que substitui Paulo Ferrão. Na vice-presidência da FCT passa a estar José Paulo Esperança, professor catedrático de Finanças e diretor da ISCTE Business School, sendo o outro vogal do conselho diretivo Nuno Miguel Feixa Rodrigues, professor coordenador na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Para Maria Emília Leal Pereira de Moura trata-se de um regresso à FCT, visto que era diretora do Departamento de Gestão e Administração quando foi nomeado por Manuel Heitor para chefiar o seu gabinete no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Antes de integrar o gabinete de Manuel Heitor, a nova vogal do conselho diretivo da FCT, licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, foi também adjunta de José Mariano Gago, ministro da Ciência e Tecnologia já falecido, entre 1995 e 2002 e entre 2005 e 2009, tendo sido nomeada por ele para a FCT.

A nova chefe de gabinete do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é Filipa Matos.