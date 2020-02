Chefpreneur Olivier da Costa fatura 22 milhões em 2019

O ano 2019 foi “muito positivo” para o restaurateur Olivier da Costa, que viu crescer em 74% a faturação dos restaurantes com marca Olivier (restaurantes de gestão própria e os restaurantes com marca By Olivier no âmbito de parcerias, nomeadamente com os grupos hoteleiros internacionais Minor e United Investments Portugal), segundo comunicado oficial.

Os restaurantes com a assinatura By Olivier faturaram no seu conjunto mais de 22 milhões de euros em 2019, “o que espelha o crescimento médio de clientes que afluíram no ano passado aos vários restaurantes de Olivier da Costa e assim tiveram oportunidade de conhecer os atuais seis conceitos gastronómicos do restaurateur”.

Em 2020 o objetivo de Olivier da Costa é consolidar este crescimento, prevendo uma faturação global de 25 milhões de euros da Marca Olivier, reforçando a presença no mercado nacional e internacional, refere ainda o comunicado.

“A estratégia em 2020 passa por consolidar as operações nacionais e internacionais abertas no final de 2018 e durante 2019, mas não só. Tenho prevista a abertura de uma nova marca com um novo conceito e o lançamento de eventuais cinco novos projetos, que estão em avaliação, para crescimento das marcas do grupo”, explica Olivier da Costa.

Sob a gestão de Olivier da Costa, “o Grupo Olivier reúne alguns dos melhores restaurantes do país, contando atualmente com seis conceitos gastronómicos – Guilty, Yakuza, KOB Knowledge of Beef, Olivier Avenida, SEEN e Savage – distribuídos por 12 espaços”.

Ao longo do último ano o grupo abriu sete restaurantes, incluindo um SEEN em Lisboa e outro em Bangkok, um Guilty no Parque das Nações e outro no Porto, um KOB também no Porto, um Yakuza em Cascais e o Savage, primeiro restaurante virtual de chef de Portugal, em parceria com o Uber Eats e que abriu também este ano, em São Paulo no Brasil.

As parcerias com grupos hoteleiros de grande prestígio, como o Grupo Minor e a United Investments Portugal, têm sido também determinantes para o sucesso e a internacionalização do Grupo Olivier.

Atualmente, o grupo conta com seis conceitos diferentes que se materializam em 12 espaços localizados em diferentes partes do país e do mundo: Lisboa, Cascais, Porto, Algarve, São Paulo (Brasil) e Bangkok (Tailândia).