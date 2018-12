Montepio: ”cheque” de 75 mil euros em risco de ser devolvido à Santa Casa

Seis meses depois de formalizada a entrada da Santa Casa da Misericórdia, (SCML) no Montepio, esta ainda não se concretizou. E se tal não acontecer até ao final do ano, o cheque de 75 mil euros que já foi passado poderá ser devolvido, o que criará um problema contabilístico para a Santa Casa, noticia o ”Jornal de Negócios”, esta segunda feira.

Tomás Correia, recentemente reeleito para o cargo presidente da Associação Mutualista do Montepio Geral, tinha como objetivo concluir esta operação até ao final do ano com a entrada da SCML e de outras 50 entidades da economia social. ”As negociações com a SCML encontram-se concluídas mas a operação ainda não está formalizada”, cita o jornal uma fonte oficial.

O dinheiro foi transferido, mas contabilisticamente a SCML não tem como justificar. ”Em termos hipotéticos” devolver os 75 mil euros é ”um cenário possível”, explica a entidade ao jornal da Cofina. Ou seja, se os dois lados não definiram que este montante ficaria do lado do vendedor até ao momento da formalização do negócio, então terá de ser devolvido uma vez que a SCML não tem como justificar a saída do dinheiro.