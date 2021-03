China registou primeiro caso de Covid-19 desde fevereiro, mas já está vacinado

A China registou nos últimos dias o primeiro caso de uma pessoa infetada com o vírus da Covid-19, um funcionário de um hospital, segundo relata a imprensa local citada pelo ‘The Guardian’, mas este cidadão já foi devidamente vacinado com duas doses.

O ‘The Guardian’ avança que este cidadão, de sobrenome Liu, tem estado a trabalhado na área de quarentena de um hospital na cidade de Xian, província de Shaanxi, desde 4 de março, e era responsável pela recolha de amostras de pessoas confinadas para realizar os respetivos testes à Covid-19.

Este caso foi publicamente reportado na passada quinta-feira, dia 18 de março, tornando-o, assim, no primeiro com transmissão local na China verificado desde 14 de fevereiro.

O jornal ‘The Health Times’, pertencente ao ‘Diário do Povo’, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, cita declarações do anterior responsável pelo centro de prevenção e controlo de doenças da China, Zeng Guang, segundo o qual, a taxa de proteção das vacinas “não é de 100%”, acrescentando que “é relativamente segura”, em vez de ser “absolutamente segura”.

No entanto, este especialista defende que o público chinês não deve colocar em causa as vacinas domésticas devido a este caso.

“A taxa de eficácia das vacinas domésticas para prevenir casos severos é de 90% e a taxa de proteção geral é superior a 70%”, defende Zeng Guang, acrescentando que os hospitais dedicados ao tramento do coronavírus são áreas de alto risco em que o pessoal médico vacinado não pode descartar a possibilidade de contrair infeções.