China Three Gorges não renuncia a condição de lançamento na OPA da EDP

A China Three Gorges anunciou que não vai prescindir da condição de lançamento da OPA – de os votos da EDP deixarem de estar blindados a 25%. O que significa que se a desblindagem não passar na próxima AG, a OPA cai.

A China Three Gorges (Europe) notificou hoje o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDP, para dizer que “em face dos esclarecimentos feitos pela CMVM no dia 12 de abril, (…) a CTG gostaria de declarar irrevogavelmente a todos os interessados, e em especial, aos acionistas da EDP que todas as condições a que o lançamento da Oferta se encontra sujeito permanecem em vigor não permitir a eliminação do atual limite à contagem de votos, que a CTG não renunciará a essa condição”.

Os chineses dizem que a sua oferta lançada preliminarmente em maio de 2018, visou “continuar o contributo para o desenvolvimento sustentável de longo prazo” da EDP.

A CTG diz que pretende “contribuir com os seus ativos operacionais de alta qualidade nos mercados ocidentais, o que permitirá à EDP reforçar ainda mais o seu potencial de crescimento e de negócios”. Para os chineses isto seria uma situação “win-win” para a EDP, os seus acionistas e o país.

A acionista da eléctrica diz ainda que tem uma relação de longa data com a EDP e com os seus stakeholders, “forjada desde o investimento inicial na EDP em 2012”.

“Ao longo dos últimos sete anos, a CTG cumpriu as leis e regulamentos portugueses, bem como os estatutos da EDP e continuará a fazê-lo. A CTG cumpriu todas as obrigações assumidas durante o processo de privatização, trabalhando em cooperação com os acionistas de longo prazo da EDP e sua equipa de gestão”, lê-se no comunicado.

“Durante este período, o CTG apoiou a desalavancagem da EDP através da aquisição de participações minoritárias nos projetos de energia renovável da EDP, reforçou a liquidez da EDP durante a crise de dívida soberana, fornecendo acesso a financiamento em condições favoráveis através da relação da CTG com o financiamento chinês e promovendo o crescimento da empresa em novos mercados, através da implementação de investimentos conjuntos bem-sucedidos”, explicou a maior acionista da EDP.

Como resultado, diz a CTG, “a EDP conseguiu regressar aos mercados de capitais internacionais em setembro de 2012, como o primeiro emitente português após o resgate de Portugal em 2011 (incluindo a recuperação do grau de investimento em 2015), mantendo os negócios da sociedade integrados e preservando o emprego”.

(em atualização)