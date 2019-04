China Three Gorges pensa em reavaliar a oferta pela EDP

A China Three Gorges está a pensar em reavaliar a oferta de 9,1 mil milhões de euros que fez pela EDP. O valor da contrapartida da oferta pública de aquisição (OPA) dos chineses à energética nacional é de 3,26 euros por ação, mas a China Three Gorges deverá mudar os termos da operação, revela a “Bloomberg” este sábado”.

A decisão surgiu com base nas preocupações com obstáculos políticos que deverão inviabilizar o negócio e ainda valorização de mercado da empresa portuguesa.

A empresa está a avaliar transações alternativas menores que excluem os ativos norte-americanos da EDP, que são os mais propensos a desencadear a oposição reguladora, afirmam fontes próximas do processo, que pediram para não serem identificadas já que a informação é privada.

A China Three Gorges está a considerar investir em alguns ativos brasileiros da EDP ou formar uma joint venture no país, disseram as mesmas fontes. As conversações estão em andamento e nenhuma decisão final foi ainda tomada.

As ações da EDP subiram 1,9%, para 3,48 euros na bolsa de Lisboa na sexta-feira, dando à energética um valor de mercado de cerca de 12,7 mil milhões de euros. Esse preço de fecho é 6,7% maior que a oferta da Three Gorges de 3,26 euros por ação.