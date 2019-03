Chumbo do Tribunal de Contas prova “incompetência e soberba” da Câmara do Funchal, diz PSD

O chumbo do Tribunal de Contas a um financiamento de sete milhões de euros à Câmara Municipal do Funchal é para a vereação do PSD, na autarquia, uma demonstração da incompetência do executivo camarária e também de alguma soberba quer em obras como na gestão de verbas.

“Em 2013 o PSD deixou n projectos em condições para serem implementados. Em 2016 a Câmara do Funchal contratou 10 milhões de euros para executar essas obras, com uma condição de que essa verba poderia ser utilizada no prazo de 2 anos”, disse Jorge Vale, vereador do PSD na autarquia do Funchal, na passada quinta-feiram em reunião de câmara.

“Não executaram grande parte dessas obras, e deixaram de poder utilizar cerca de 50% dessa verbas. A solução encontrada foi um novo financiamento de 7 milhões de euros”, acrescentou.

O social democrata defendeu que o Tribunal de Contas acabou por “chumbar a trapalhada” do executivo camarário, alertando que em causa estavam “obras fundamentais” para a cidade como projetos de habitação social, a requalificação da Quinta Falcão, a consolidação de escarpas, e a 1ª fase da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Funchal.

“Este é um assunto de extrema gravidade que comprava a incompetência, soberba, e que o PSD é o único que consegue realizar obra e a resolver problemas da população”, disse o vereador do PSD.