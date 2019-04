Ciclo de Cinema LGBTI no Funchal, dias 11 a 13 de abril

Entre a próxima quinta-feira e sábado, de dia 11 a 13, vai estar a decorrer no Funchal o 15.º Ciclo de Cinema LGBTI. O objetivo do evento é sensibilizar a população em geral para a realidade da juventude lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo (LGBTI), abordando as questões da homossexualidade, bissexualidade, homoparentalidade, questões intersexo, o coming out e as questões trans.

Através da visualização de filmes seguido de debates, este ciclo de cinema do Núcleo LGBTI Madeira é uma iniciativa que pretende, regionalmente, contribuir para o fim da invisibilidade e do silêncio para com a diversidade de orientação sexual e de identidade e/ou expressão de género.

O ciclo de cinema organizado desde 2004, e, na Madeira, desde 2016, vai ter lugar no Balcão Cristal, na Rua de Santa Maria Maior, n.º 206, e procura, através dos filmes exibidos, que jovens LGBTI, ou com dúvidas, com histórias ligadas à questão da orientação sexual e/ou identidade de género e reflitam acerca de temas inerentes à sua realidade, num ambiente de convívio.

A entreda é livre e gratuita para o público em geral.

Programa:

Quinta-feira, 11 de abril

19h00 – Professor Marston and the Wonder Women

21h00 – Debate: Relações Não-monogâmicas

Sexta-feira, 12 de abril

18h30 – Cloudburst

20h15 – Debate: Mulheres queer

22h00 – Romeos

23h50 – Debate: Questões trans

Sábado, 13 de abril de 2019

17h00 – Disobedience

19h30 – Debate: Homossexualidade vs. Religião

21h00 – Call me by your name

23h40 – Debate: Juventude LGBTI+