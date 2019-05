Ciclone Idai: Banco Mundial expande apoio de emergência a países afetados para 700 milhões

O Banco Mundial anunciou hoje que mobilizou 700 milhões de dólares em novos recursos para ajudar as pessoas em Moçambique, Malawi e Zimbabué afetadas pelo impacto avaliado do ciclone Idai.

O Banco Mundial vai assim ativar a sua Janela de Resposta a Crises (CRW, sigla em inglês) da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA, sigla em inglês) para fornecer até 545 milhões de dólares (486 milhões de euros) no total para os três países afetados. Isto como adicional aos quase 150 milhões de dólares (134 milhões de euros) em recursos que foram recentemente disponibilizados a partir de projetos existentes.

Em conjunto, o apoio total do Banco Mundial à recuperação dos três países atinge cerca de 700 milhões de dólares (625 milhões de euros). O Banco Mundial também está a trabalhar com Moçambique e as Ilhas Comoras para avaliar e responder ao mais recente desenvolvimento – o ciclone Kenneth.

Moçambique, o país mais atingido pelo ciclone, receberá 350 milhões de dólares (312 milhões de euros) em financiamento da CRW para restabelecer o abastecimento de água, reconstruir infraestruturas públicas, culturas danificadas, apoiar a prevenção de doenças, a segurança alimentar, a proteção social e os sistemas de aviso prévio nas comunidades que sofreram impactos.

Para o vizinho Malawi, a CRW irá fornecer 120 milhões de dólares (107 milhões de euros) em financiamentos para restaurar os meios de subsistência agrícolas, reconstruir infraestruturas prioritárias e apoiar a vigilância contra doenças.

Além disso, o Banco Mundial pretende fazer uma alocação excepcional de até 75 milhões de dólares (67 milhões de euros) a agências selecionadas da ONU para apoiar o povo do Zimbabué também afetado pelo ciclone Idai. Os fundos serão destinados a uma operação harmonizada de apoio e recuperação multissectorial focada no bem-estar social e intervenções comunitárias.