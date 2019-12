Cidade versus campo: Tribunal francês dá razão a 60 patos considerados “barulhentos”

Um tribunal da cidade francesa de Dax deu razão a 60 patos considerados “barulhentos” por um vizinho, que se tinha mudado da cidade para este vale dos Pirenéus franceses.

A queixa fundamentava que, devido ao barulho dos animais, o vizinho não conseguia dormir com as janelas abertas, exigindo assim que os animais fossem abatidos e ainda uma indemnização de 3.500 euros.

Analisado o caso, o tribunal decidiu em novembro dar razão aos patos, segundo a Reuters.

O queixoso, do qual não se sabe o nome, mudou-se da cidade há um ano para uma propriedade a 50 metros do local onde estão os patos.

O tribunal, perante as provas, decidiu que a distância entre as duas propriedades está dentro do limite legal, recusando assim as afirmações do advogado do queixoso que afirmara que o barulho provocado pelo bando excedia o limite previsto na lei.

O dono do bando, Dominique Douthe, afirmou estar muito contente com a decisão do tribunal e sublinha que “não queria abater” os seus patos.

Este é o último caso da clássica disputa entre o campo e a cidade em França. No passado mês de dezembro já tinha acontecido um caso semelhante com o mesmo desfecho, desta feita com um galo, de nome Maurice que, segundo a acusação, estaria a causar distúrbios sonoros à vizinhança.

O tribunal acabou por decidir também a favor do dono, permitindo assim que o animal continuasse a cantar todas as manhãs.