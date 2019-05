Cinco Prémios BPI “la Caixa” vão atribuir 3,75 milhões destinados a projetos de instituições de solidariedade social

Estão abertas as candidaturas à 10ª edição do Prémio BPI “la Caixa” Capacitar, uma iniciativa que tem a finalidade de apoiar projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida, a ocupação e a autonomia de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente em situação de vulnerabilidade social.

Este ano os cinco Prémios BPI “la Caixa” vão atribuir um total de 3,75 milhões de euros destinados a projetos de instituições de solidariedade social privadas, a executar em território nacional.

Há 750 mil euros que são destinados a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

Foi criado em 2010 o Prémio Capacitar e já atribuiu 5,375 milhões de euros, distribuídos por 168 projetos de Norte a Sul do País e Ilhas.

Os Prémios BPI “la Caixa” 2019 são uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação “la Caixa”.

Os prémios inserem-se na política de responsabilidade social do Banco e são financiados pela Fundação “la Caixa”. As duas entidades estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.

Calendário dos Prémios BPI “la Caixa” 2019:

• Infância – Crianças e adolescentes– Candidaturas encerradas a 04 de março

• Solidário – Jovens e adultos – Candidaturas encerradas a 01 de abril

• Seniores – Pessoas com mais de 65 anos – Candidaturas encerradas a 29 de abril

• Capacitar – Pessoas com deficiência – Candidaturas de 30 de abril a 27 de maio

• Rural – Ações sociais de âmbito rural – Candidaturas de 28 de maio a 25 de junho